Polis ülke genelinde kontrol ettiği 2 bin 286 araç sürücüsünden 464’ü hakkında yasal işlem yaptı. sürücülerin 4'ü tutuklanırken, 34 araç da trafikten men edildi. İlk sıradaki trafik suçları sürat ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmak oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dünkü denetimlerde hakkında yasal işlem başlatılan 464 sürücüden 112’si süratli, 17’si alkollü, 73’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 6’sının sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 61’inin emniyet kemersiz, 24’ünün seyrüsefer ruhsatsız, 8’inin sigortasız araç kullandığı belirlendi.

Sürücülerin 4'ünün trafik ışıklarına uymadığı, 3’ünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 1’inin tehlikeli sürüş yaptığı belirlenirken, 155 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.