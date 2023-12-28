Polis, sosyal medya hesaplarını ele geçiren kişilerin kredi kartı hesaplarından yüklü miktarda para da çaldığını, özellikle yaşlı insanların hedef alındığını duyurarak vatandaşları uyardı.

Yeni yılı fırsat bilen dolandırıcıların çaldıkları hesaplardan ‘Süpermarketten hediye çeki kazandınız’ diye sahte mesaj gönderdiğini, bu şekilde 3 yaşlı insanın kredi kartı hesabından yüklü para çekildiğini açıklayan polis, kişisel verilerin sosyal medya üzerinden paylaşılmaması gerektiğini hatırlattı.

Polis Basın Subaylığından yapılan uyarıda şunlara yer verildi:

“Yeni yılın yaklaşmasını fırsat bilen köyü niyetli şahısların, ‘marketlerden hediye çeki kazandığı’ yönünde Facebook, Messenger ve/veya Instagram gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden ve cep telefonlarına gönderdikleri sahte kısa mesajlar(SMS) aracılığıyla özellikle yaşlı kesimi hedef alarak dolandırdıkları ve kendilerinden sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.

Son olarak facebook kullanıcı/ları tarafından, çalınan sahte iki hesap ile dolandırmak kastıyla ‘messenger’ uygulaması üzerinden ele geçirdiği facebook hesaplarındaki arkadaşlarına, bir süpermarketten hediye çeki kazandığı yönünde sahte mesajlar göndererek, yaşlı üç şahsın “cep telefonu, kimlik ve kredi kartı bilgilerini” aldıktan sonra, bahse konu şahısların kredi kartlarından yüklü miktarda paranın sahtekarlıkla temin edildiği tespit edilmiştir.

Halkımızın ve özellikle yaşlı şahısların benzer mağduriyetleri yaşamaması adına, aile büyüklerimizin sahte market hediye mesajları konusunda uyarılması ve tanıdığı bir şahıs olsa bile emin olmadan cep telefonu, kimlik ve/veya kredi kartı bilgilerini sosyal medya uygulamaları ve kısa mesaj(SMS) üzerinden kimseyle paylaşmamaları önemle rica olunur.”