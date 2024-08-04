Güzelyurt’ta bugün saat 00.10 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından yapılan devriyede, araç içerisinde uyuşturucu tespit edildi; 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, park halindeki HN 134 plakalı araçta şüpheli olarak görülen A.T.(E-29) ve H.T.(E-31), polisi fark etmeleriyle, içeriği tespit edilemeyen, kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attıkları ve akabinde A.T.’nin, maddeyi yerden alıp yuttuğu tespit edildi.

A.T., kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan muayenesinin ardından taburcu olurken, iki şahıs da tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

- Ambarında izinsiz detektör tespit edilen şahıs tutuklandı

Öte yandan Lefkoşa’da ÇÖŞ ekipleri tarafından bir şahsın ambarında yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz bir detektör tasarruf ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün Lefkoşa’da gerçekleşen olayda, ambarın sahibi E.Y.’nin (E-35) tutuklandığı, detektörün emare olarak alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- Müşteriden temin ettiği para işyeri hesabına yatırmadı, polis tarafından tespit edildi

Gazimağusa’da kafede çalışan şahsın, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında müşterilerden temin ettiği 90 euro ve 20 ABD Doları’nı işyeri hesabına yatırmadığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, polis tarafından yürütülen soruşturmada, işyeri çalışanı M.A.K. (E-34) tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

- Kumarhanede yerde bulduğu altın işlemeli tespihi çalan kişi tutuklandı

Girne’deki bir kumarhanede yerde bulduğu ve başka birine ait altın işlemeli tespihi çalan İ.B.’nin (E-54), tutuklandığı kaydedildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Alkollü şahıs polis memurunun tişörtünü yırttı, kolunu ısırdı

Girne’de dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen olayda ise, 387 miligram alkol etkisindeki S.Ç.K.’nin (K-36), kendisini uyaran polis memuruna küfür ettiği, polisin tişörtünü çekerek yırttığı, sol kolunu ısırarak ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak polisi darp edip, görevinden men ettiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olay, şahsın apartmanın giriş kısmında makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle, olay yerine polisin gelmesiyle meydana geldi.

Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- İnönü’de ambarda elektrik tellerinin teması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İnönü’de ambarda elektrik tellerinin teması sonucu dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Ozan Kara’ya ait profil demir ve damı sacdan mamul ambarın önünde, muhtemelen rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas edip yere düşen kıvılcımların bölgedeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldiği kaydedildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ambarda bulunan 96 rulo balya, yaklaşık 12 araba saman, beş ton çam kütüğü, dört adet alüminyum pencere, üç adet ahşap kapı, gazocağı ve merdivenin yandığı, oluşan ısıdan dolayı ise yaklaşık beş kamyon arpa, ambar iskeleti ve sacların zararı gördüğü belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.