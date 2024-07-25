Birine ait evi yalan beyanla 70 bin sterline satan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran’da, Girne’de birine ait evi, yetkili vekili olduğunu söyleyerek Boğazköy sakini bir şahsa 70 bin sterline sattığı tespit edilen İ.K.(E-37) tutuklandı.

-Resmi evrak sahteleme…

Gazimağusa’da Motorlu Araçlar Mukayyitliği’nde U.M.(E-43), daha önceden “T” iznini kullanması ve başka bir araca takması için bir şahıstan aldığı GJ 890 plakalı araca ait vekaletnameyi, LU 426 plakalı aracın devrini almak için görevli memura ibraz ettiği ve LU 426 plakalı aracın kendi adına kayıt olmasını sağlayarak sahtekarlıkla kayıt temin ettiği tespit edildi.

5 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili U.M. tutuklandı.

-İkamet izinsiz kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede izinsiz olarak kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.