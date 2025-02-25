Akçiçek’te yaşayan 65 yaşındaki Emine Tosbıyık dün evinde ölü bulundu.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmazken Tosbıyık’In ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-İzinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet eden 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta denetim yapıldı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 540 araç sürücüsü kontrol edildi, 143’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 41’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak ve 2’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 277 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 1 araç ise trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 1,326 araç sürücüsü kontrol edildi, 70’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izni şartlarına uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, ve 3’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere 214 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 497 araç sürücüsü kontrol edildi ve 78’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 11’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 118 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise trafikten men edildi.

-Lefkoşa’da araç yandı... Boğaziçi’ndeki yangında yumurta tavukları telef oldu

Lefkoşa’da dün Alpay Kelami Sokak üzerinde, Omayma Ouhtit kullanımındaki HF 400 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada yangın çıktı.

Muhtemelen aracın ön göğüs bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç tamamen yandı.

Öte yandan Boğaziçi köyünde dün bir şahsa ait evin avlusu içerisinde, uzatma kablosu ile tavuk kümesine çekilen elektrik kablosunun kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, avluda bulunan 30 muhtelif markalarda araç kapısı, yarım araç ile konu tavuk kümesi yanarak zarar gördü, kümes içerisinde bulunan 250 adet 2 aylık yumurta tavukları da telef oldu.

-Alkollü sürücü dört arabaya çarptı kazada yaralanan olmadı

Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde bu sabah 25 yaşındaki Teoman Engin Gürgen 64 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki EY 135 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Paşam Market önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan söz konusu markete ait reklam tabelasına çarptıktan sonra savrularak toprak alan içerisinde park halinde olan ZLZ 718, ZLZ 677, ZLN 733 ile ZLZ 716 plakalı araçlara da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Teoman Engin Gürgen, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.