Polis, dün geceden bu sabanın ilk saatlerine kadar 5 ilçede eş zamanlı trafik ve asayiş denetimi yaptı.

6 bin civarında araç sürücüsünü kontrol edildiği denetimlerde yaklaşık bin 400 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı, 150’ye yakın araç da trafikten men edildi.

Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 78 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında eş zamanlı yapılan asayiş denetimlerinde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, kahvehaneler, gece kulüpleri, kumarhaneler, bahis evleri, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

-Lefkoşa

Lefkoşa’da kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 12 kişiye yasal işlem yapıldı. Öte yandan Lefkoşa’da kontrol edilen bin 970 araç sürücüsünden 394’ü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerden 37’si süratli, 3’ü alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edildi.

80 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 15’inin emniyet kemeri takmadığı belirlendi. Sürücülerden 61’inin seyrüsefer ruhsatsız, 13’ünün sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

32 sürücü trafik ışıklarına uymadığı, 4 sürücü egzozunda susturucu olmadan araç kullandığı, 1 sürücü de aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı için rapor edildi.

Sürücülerinden 146’sının diğer trafik suçlarını işlediği tespit edildi. Lefkoşa’daki denetimlerde 77 araç trafikten men edilirken 1 sürücü de tutuklandı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’daki asayiş denetimlerinde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gazimağusa’daki trafik denetimlerinde 716 araç sürücüsü kontrol edildi, 350 sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerden 166’sı süratli, 31’i seyrüsefer ruhsatsız, 1’i sigortasız, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmaktan, 1’i trafik ışıklarına uymamaktan, 1’i de koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan rapor edildi.

39 sürücünün cep telefonu kullandığı tespit edilirken, 110 sürücü hakkında diğer trafik suçlardan yasal işlem yapıldı.

-Girne

Girne’de kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 34 kişi aleyhine yasal işlem yapıldı.

Trafikte bin 686 araç sürücüsü kontrol edilirken, 285 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerden 109’unun süratli, 9’unun alkollü, 2’sinin emniyet kemersiz, 11’inin sigortasız araç kullandığı belirlendi.

Sürücülerden 2’si kamu taşıma işletme iznine, 2’si de trafik ışıklarına uymamaktan rapor edilirken, 4 sürücünün aracının camına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı belirlendi.

Sürücülerden 21’i cep telefonu kullanmaktan, 125’i de diğer trafik suçlardan rapor edildi. 26 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki denetimlerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı. Geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki satan işyeri işletmecisi aleyhinde de yasal işlem başlatıldı.

Güzelyurt’taki trafik denetimlerinde 780 araç sürücüsü kontrol edilirken, 84 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Sürücülerden 74’ü süratli, 5’i emniyet kemersiz, 1’i sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 3’ü trafik ışıklarına uymadığı, 1’i cep telefonu kullandığı için rapor edildi. 1 araç da trafikten men edildi.

-İskele

İskele’de mekan kapatma saatine uymayan restoran işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılırken., kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 19 kişi aleyhine yasal işleme gidildi.

Trafikte toplam bin 190 araç sürücüsü kontrol edilirken, 228 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Sürücülerden 123’ü süratli, 7’si alkollü, 2’si ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 4’ü emniyet kemersiz, 21’i seyrüsefer ruhsatsız, 2’si sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

14 sürücünün cep telefonu kullandığı belirlenirken, 55 sürücü diğer trafik suçlardan rapor edildi.

İskele’deki denetimlerde 30 araç da trafikten men edildi.