Çinli konsorsiyum tarafından inşa edilen, yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi olarak bilinen FSRU “Promithea” gemisinin, Güney Kıbrıs tarafından teslim alınabilmesi için prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Vasiliko’da doğal gaz terminalini inşa etmeyi üstlenen Çinli konsorsiyumun iki teminatından birinin serbest bırakılmasıyla, Çin’deki limanda aylardır demirlemiş vaziyette bulunan FSRU “Promithea” gemisinin teslim alınmasının yolunun açıldığını belirttiler.

Haberi “İlke Anlaşması, Yüzer Tesisin Teslim Alınması İçin Yolu Açıyor-“Promithea” Karşılığında 35 Milyon Euro Teminat” başlığıyla veren gazete Rum makamları ile Çinli konsorsiyumun, 60 gün içerisinde uygulanacak olan FSRU “Promithea” gemisinin teslimatı için prensip anlaşmasına vardığını belirtti.

Rum Doğal Gaz Alt Yapı Şirketi ETİFA’nın ve Çinli konsorsiyumun ilke anlaşmasına vardığını belirten gazete “teminat” teriminin, ihaleyi kazanan firmanın projeyi gerçekleştireceğine dair garanti olarak verdiği para miktarını ifade etiğini yazdı.

Projeye ilişkin iki teminatın toplamının yaklaşık 70 milyon euro olduğunu yazan gazete gemiyle ilgili teminatın, uzmanlara göre, 35-40 milyon euro civarında olduğunu da belirtti.

Gazete Rum Enerji Bakanlığının, kara projesi için değil, sadece “Promithea” ile ilgili teminatın serbest bırakılmasına olanak tanıdığını yazdı.

Habere göre Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu, Meclis Enerji Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada anlaşmanın, finansal bir düzenleme karşılığında yapıldığını, bazı teminatların azaltıldığını, bununla birlikte Rum tarafının, ek bir para vermediğine dikkati çekti.

Papanastasiu, 60 gün içerisinde geminin teslim alınacağını, her iki tarafın da, geminin Çin’den hareket edebilmesi gerekli sertifikasyonları tamamlaması gibi, bazı işlemleri yapması gerektiğini de söyledi.

Gemiyi, Çin’den Güney Kıbrıs’a getirecek olan personelin bulunabilmesi için 60 günlük zamanın tanındığını söyleyen Papanastasiu yüzer ve kara altyapılarına ilişkin olarak ise, ETİFA’nın uzmanlaşmış bir danışman bulmak için ihaleye çıktığını ve bunların önümüzdeki iki hafta içerisinde seçileceğini ifade etti.

Habere göre ETİFA’dan bir kaynak ise gazeteye yaptığı açıklamada doğal gazın Güney Kıbrıs’a 2025 sonunda gelmesinin beklendiğini söyledi.

Aynı kaynak ayrıca buna bağlı olarak elektrik üretim maksatlı doğal gazın, ETİFA’nın da Vasiliko’daki terminalin gerekli altyapılarını da tamamlayacağı önkoşuluyla, 2026 yılı başından önce beklenmediğini de ifade etti.