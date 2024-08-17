Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği "13. Pulya Festivali", dün akşam başladı.

Festival çerçevesinde 4. Uluslararası Halk Dansları Festivali de yapılıyor.

Festival dün akşam kortejle başladı ve ardından sembolik kurdele kesimiyle devam etti.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Festival Komitesi Başkanı Atalay Talaykurt açılışta yaptığı konuşmada, festivalin yoğun çalışmalarla düzenlendiğini belirterek, festivale katılan herkese iyi eğlenceler diledi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de, en son 2022’de yapılan Pulya Festivali’nin çok özlendiğini belirterek, “Beklenen an geldi, 10 gün boyunca hep birlikte eğleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Festivale katılan halk dansları ekiplerine de “Hoş geldiniz” diyen Demir, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festivalin sembolik meşale ateşi yakılarak açılış gerçekleştirildi.

Festival, daha sonra halk dansları ekiplerinin dans gösterileri ve Bahadır Sağlam’ın verdiği konserle devam etti.

Festivalde bugün saat 10.00’da 1. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Turnuvası yapıldı. Akşam ise Mormenekşe Kadınlar Derneği’nin Çağdaşlar Korosu konseri yer alacak.

Pulya Festivali, 25 Ağustos'a kadar sürecek.