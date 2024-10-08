Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesi marjında Paşinyan ile Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşmenin başında konuşma yaptı.

Rusya ve Ermenistan arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin çok başarılı bir şekilde geliştiğini kaydeden Putin, "Geçen yıl 7,4 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, bu yılın ilk yarısında iki buçuk kat artarak 8,3 milyar doları aştı. Bu hızla gidersek bu yılki ticaret hacmimiz 14-16 milyar dolara ulaşabilecek. Bu rekor bir rakam." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımıyla Ermenistan ekonomisindeki önde gelen yabancı yatırımcılardan olduğunu bildiren Putin, hem hükümetlerarası komisyon çerçevesinde hem de iş konseyi çerçevesinde yapılanların iyi sonuçlar doğurduğuna işaret etti.

İlişkilerin insani boyutunun da önemli olduğunu kaydeden Putin, eğitim alanında işbirliğine ilişkin bazı eksik noktaların tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Putin, Paşinyan'ı bu ay Kazan'da yapılacak BRICS liderler zirvesine de davet etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dikkati çekerek, geçen aylarda Rusya ile Ermenistan arasında oldukça aktif bir siyasi diyalog yürütüldüğünü hatırlattı.

Erivan'da hükümetlerarası işbirliği komisyonunun bir toplantısının yapılmasının yanı sıra bu ayın başında Avrasya Ekonomik Birliği hükümetlerarası konseyinin bir toplantısının yapıldığını anımsatan Paşinyan, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile burada işbirliği konularını müzakere ettiklerini dile getirdi.