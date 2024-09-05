Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı'nda birinci etap çalışmaları devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu çalışmaları yerinde inceledi. Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, ilk etap çalışmalarının kasım ayı ortasında tamamlanacağını ve KKTC’nin kuruluş yıl dönümü törenlerine hazır olacağını belirtti.

Anıt Mezar’da Cumhuriyet Parkı çevre düzenlemesi ve peyzaj tasarımının sürdüğünü anlatan Ataoğlu, sulama sisteminin kurulduğunu, çim alanların ekim işlerinin yapıldığını ve kaykay alanının hazırlandığını belirtti.

Toprak kalitesi iyi olmayan alana yeni toprak takviyesi yapıldığını dile getiren Ataoğlu, eski ve yeni toprağın analizinin yapıldığını, bitkilerin bu çerçevede dikime hazır hale geldiğini vurguladı.

Anıt mezar çevresine ekilecek olan bitkilerin alana taşınmaya başladığını da ifade eden Ataoğlu, eylül sonu-ekim başı bitkilerin ekiminin yapılacağını söyledi.

Projenin ikinci etabında elektrik sisteminin yenilenmesi, çocuk oyun alanlarının yapılması ve alanın tellenmesinin yer aldığını da vurgulayan Ataoğlu, Anıt Mezar’da bulunan müze alanı için ise fizibilite çalışması başlatacaklarını belirtti.