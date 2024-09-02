Romanya'nın doğusunda meydana gelen sel felaketinden yüzlerce hane etkilenirken, çok sayıda sokak da sular altında kaldı.

Romanya'nın doğu kıyısı boyunca uzanan bir dizi kasabada, şiddetli yağmurun yol açtığı sel nedeniyle büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Agigea, Tuzla, Costinesti, Eforie, Mangalia ve Vama Veche, yüzlerce evin sular altında kalması ve sokakların göle dönmesiyle selden en çok etkilenen yerler oldu.

Venüs'te bir otelde kalan turistler cumartesi sabahı arabalarını suyla dolu buldu.

Popüler turizm beldesi Vama Veche'de ise şu anda elektrik yok ve sahili onarmak için kapsamlı bir temizlik operasyonu yürütülüyor.

Yerel bir sakin, "İncil'deki sel! Saat 01:00 sularında başladı, çok güçlü bir yağmurdu. Bir metre ilerisini göremiyordunuz," dedi.

Yerel yetkililer, büyük çaplı maddi hasara rağmen herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini aktardı.

ISU Dobrogea itfaiyecilerine yardım isteyen insanlardan 800'den fazla çağrı geldi ve cuma gecesinden bu yana ekipler selden en çok etkilenen 15 bölgede sahadaydı.

Meteoroloji uzmanları, sağanak yağışların nedeninin Karadeniz üzerinde sabit duran ve büyük miktarlarda su emen bir siklon fırtına sistemi olduğunu söylüyor. Bu olayın oldukça nadir görüldüğünü ve genellikle yılda sadece bir ya da iki kez meydana geldiğini belirtiyorlar.

Turuncu kodlu yağmur uyarısı en az pazar gününe kadar yürürlükte kalacak ve yetkililer Köstence ilçesinin güneyinde en yüksek seviyede sel görülmesinin beklendiği konusunda uyarıyor.

Siklonun önümüzdeki günlerde güneye, Yunanistan ve Türkiye'ye doğru hareket etmesi bekleniyor.