Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu, AB üye devletlerinin iklim tarafsızlığı için aynı amaçları ve taahhütleri paylaştıklarını söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, vatandaşları için sürdürülebilir, güvenli ve ekonomik bir enerji geleceğini güvenceye almalarının sorumlulukları olduğunu söyleyen Papanastasiyu, Larnaka’da dün ikincisi yapılan enerji konulu MED9 bakanlar toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, yaptıkları toplantının enerji konusunun Akdeniz bölgesinde oynadığı kritik rolü kendilerine hatırlattığını dile getirdi.

Bölgelerinin Avrupa, Afrika ve Orta Doğu kavşağında benzersiz bir konumda bulunduğunu da dile getiren Papanastasiyu, bunun enerji iş birliği ve inovasyonu açısından bölgeyi hayati bir kavşak haline getirdiğini ifade etti.

Papanastasiyu toplantının, fikir alışverişinde bulunmaları, aynı zamanda daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir enerji ortamına ilişkin taahhütlerini güçlendirmeleri için fırsat teşkil ettiğini de ekledi.