Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yönetim kabiliyeti ve popülaritesinin sorgulandığı bir ankette, Rum yönetiminin resmi görüşü olan iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaşılabileceğine halkın çok küçük bir bölümünün inandığı ortaya çıktı.

Politis, RetailZoom isimli şirkete 14-16 Ekim döneminde Güney Kıbrıs genelinde yaptırdığı, büyük çoğunluğu üniversite mezunlarından oluşan 18 yaş ve üzeri 3 bin 818 kişinin katıldığı anket sonuçlarını manşetten Nikos Hristodulidis Hayal Kırıklığı Yaratmaya Devam Ediyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre “New York’ta gerçekleşen yemek formundaki gayriresmi görüşmenin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü müzakere yolu açacağına inanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüze 83’ü “hayır”, yüze 12’si “evet” cevabını verdi, yüzde 5’i “bilmiyorum/ cevap vermek istemiyorum” dedi.

Kıbrıs sorununun nihayetinde nereye varacağına inandıkları sorulan katılımcılar yüzde 43 oranında “fiili durum korunur”, yüzde 28 oranında “iki devlet çözümü”, yüze 13 oranında “iki bölgeli iki toplumlu federasyon”, yüzde 6 oranında “konfederasyon”, yüzde 2 oranında “çifte Enosis” cevabını verdi, yüzde 8’i cevap vermek istemedi.

“Bir savaşın Kıbrıs’ı özgürleşmeye götüreceğine inanıyor musunuz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 88’i “hayır”, yüzde 8’i “evet” cevabını verdi, yüzde 4’ü cevap vermedi.

Katılımcılar, bugünkü ekonomik durumlarını nasıl değerlendirdikleri sorulduğunda yüzde 49 “öncekinden daha kötü”, yüzde 36 “değişmedi”, yüzde 13 “öncekinden daha iyi” dedi, yüzde 2’si cevap vermek istemedi.

Hristodulidis’in genel olarak görevini yerine getirme şeklini değerlendirmeleri istendiğinde katılımcıların yüzde 43’ü “hiç tatmin edici değil”, yüzde 25’i “tatmin edici değil”, yüzde 18’i “orta”, yüzde 7’si “tatmin edici”, yüzde 7’si “mükemmel” dedi, bu soruya cevap vermek istemeyenlerin oranı yüzde 0 (sıfır) oldu.

Gazete aynı şirketin ağustos ayında yaptığı ankette aynı soruya verilen cevapların yüzde 33 “hiç memnun edici değil”, yüzde 28 “tatmin edici değil”, yüzde 21 “orta”, yüzde 9 “tatmin edici” ve yüzde 9 “mükemmel” cevabı verildiğini hatırlatarak, Hristodulidis’in halk arasında hayal kırıklığı yaratmaya devam ettiği sonucuna vardı.

Katılımcılar, Hristodulidis’in “ülkeyi etkin yönetim kabiliyetine” sahip olduğuna inanıp inanmadıkları sorusuna yüzde 73 “hayır”, yüzde 18 “evet” cevabı verildi, yüzde 4’lük kesim cevap vermedi.

Hristodulidis’in yanında, yönetmesine yardımcı olabilecek muteber danışmanları olduğuna inanıp inanmadıkları sorulduğunda ise katılımcılardan yüzde 84 “hayır”, yüzde 11 “evet” cevabı geldi, yüzde 5’i bu soruya cevap vermedi.

(ŞA