Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Rum kesimi ile Atina’nın, BM Genel Kurulu esnasında herhangi bir sürpriz yaşanmasını beklemediği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Lefkoşa Rum kesimi ile Atina’nın New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu'nun birkaç gün öncesinde, üçlü bir görüşmeyi sağlayacak ilerleme ihtimali konusunda düşük beklentilere sahip olduklarını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün Atina’da bir araya geleceklerini ve diğer konuların yanı sıra New York'taki temasları öncesinde nasıl koordinasyon sağladıklarını göreceklerini kaydeden gazete, işler böyleyken gerek Rum kesiminin gerekse Yunan tarafının Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden başlamasına yol açacak olumlu bir gelişmenin yalnızca bir sürprizin ardından ortaya çıkabileceğini düşündüklerini iletti.

Rum kesimi ile Atina arasındaki iş birliğinin, New York’taki temaslardan olumlu bir sonuç çıkması için daha iyi bir koordinasyon sağlanmasını amaçladığını kaydeden gazete, Rum tarafının Yunanistan Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki bir görüşmeye özel bir önem verdiğini de belirtti.

-Hristodulidis

Gazeteye göre Yannos Kranidiotis’in 25’inci ölüm yıl dönümüyle ilgili olarak dün Atina’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, Kıbrıs sorunundaki bugünkü duruma atıfta bulunarak bunun bir tercih olmadığını ifade etti.

Kıbrıs sorunundaki bugünkü durumun ciddi riskler barındırdığını ve Kıbrıs Helenizmi'nin geleceğini güvence altına almadığını iddia eden Hristodulidis, buna paralel olarak Ankara için Avrupa yolunun Lefkoşa’dan ve Kıbrıs sorununun çözümünden geçtiğini iddia etti.

Konuşmasında AB üyesi bir komşu tercih ettiklerini de dile getiren Hristodulidis, faaliyetlerinin de bu yönde olduğunu öne sürdü.

New York’taki olası bir görüşme konusunda ise Hristodulidis Rum kesiminin bu görüşmeye, atılacak bir sonraki adımlarla ilgili çabaların artırılması ve üzerinde mutabık kalınan temelde yeniden başlanması beklentisiyle gideceğini ileri sürdü.

Diyaloğun kendilerini korkutmadığını ve nereye ulaşmak istediklerini bildiklerini ifade eden Hristodulidis, vizyonunun tüm sakinlerinin insan haklarını güvenlik, refah ve barışla sağlayacak bir ülke olduğunu sözlerine ekledi.

-Yerapetridis

Gazeteye göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ise aynı etkinlikte Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi'nin, AB’nin Kıbrıs sorununun tüm çözüm aşamalarına aktif katılımından söz edilen haziran ayındaki kararları ile Avrupa-Türk meselelerinin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilişkilendirildiği nisan ayındaki kararlarının önemine değindi.

Yerapetridis konuşmasında ayrıca Kıbrıs sorununun ve adanın bölünmesinin büyük bir yara olduğunu ve bunun herkesin hizmet ettiği bir çözüm aracılığıyla arınmayı amaçladığını öne sürdü.

Bu çerçevede ilk hedefin Kıbrıs sorununun BM’nin öncelikleri arasına geri dönmesi olduğunu ifade eden Yerapetridis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki hareketsizliğin faydasız olduğuna dair tezine atıfta bulundu.

Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda küçük bir iyimserliğe sahip olduklarını da ifade eden Yerapetridis, BM Güvenlik Konseyi kararlarının çözüme ilişkin sarsılmaz temeli oluşturduğunu ve adanın bölünmesinin hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini sözlerine ekledi.