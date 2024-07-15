Rum Meclis Başkanı Demetriou, "Kıbrıs meselesinde bir sonraki adımı atmaya cesaret etmemiz gerekiyor" dedi.

Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou, Meclis Genel Kurulunun özel oturumunda yaptığı konuşmada, "Kıbrıs meselesinde bir sonraki adımı atmaya cesaret etmemiz gerekiyor" dedi.

Topluma modern ve basit bir dille hitap etmenin, vatandaşlara ve özellikle gençlere şeffaf bir şekilde ulaşmanın, onları ulusal meselemizin çözümü çabasına ortak etmenin yolu ve araçlarının bulunması gerektiğini belirten Demetriou, ayrıca, halkın riskleri ve ele alınması ve yönetilmesi gereken konuları bilmesi gerektiğini söyledi. Bunun da ancak netlik ve tam şeffaflıkla mümkün olabileceğini ifade etti.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda (CNA) yer alan habere göre; Annita Demetriou, "İleriye gitmek için koşulları yaratmamız gerekiyor. Aşırılıklara ve yanlış yönlendiren popülizme verimli bir zemin bırakmamalıyız" dedi.

Rum Meclis Başkanı ayrıca, "ne kadar acı verici olursa olsun gerçekleri reddetmemeliyiz" dedi ve BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Holguin’in de belirttiği gibi, "statüko mesafeyi artırdı ve birbirimiz hakkındaki bilgi eksikliğini genişletti ve bu her geçen gün büyüyor. Ne yazık ki birçok insan mevcut durumun değişemeyeceği fikrine teslim olmuş görünüyor" diye ekledi.

Değişmenin kolay olmadığını, ancak imkânsız olmadığını, yeter ki hedefe doğru dürüstlük ve netlikle ilerleyelim diyen Meclis Başkanı, geleceğe yönelik pusulanın tarihi anlamak ve her toplumun farklılığına saygı duymak olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı, bu durumun gerçekleşmemesi hâlinde uluslararası toplumun, federal çözüm temelinde bir anlaşmanın artık mümkün olmadığı sonucuna varıp alternatif çözüm yolları arayabileceği uyarısında bulundu. Bu senaryonun Kıbrıs meselesi için ciddî olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Bu nedenle, Kıbrıs tarafının niyetleri ve kararlılığı konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmaması gerektiğini belirten Meclis Başkanı, çözüm odaklı girişimler, öneriler ve karşı tekliflerle hazır olduklarını göstermeleri gerektiğini ifade etti. BM Genel Sekreteri'nin çabaları başarısız olursa, Kıbrıs Rum tarafının yapıcı tutumunun belgelenmesi ve Türkiye'nin sorumluluğunun altının çizilmesi gerektiğini belirtti.

Temsilciler Meclisi'nin parlamenter diplomasi araçlarını etkin kullanma niyetini ifade eden Demetriou, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Varoşa konusundaki kararını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.