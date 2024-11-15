Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Türkiye ile doğrudan diyalog istediklerini belirterek “bu diyaloğun genişlemesi, tek başına, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına eklenebilir” ifadesini kullandı.

Letimbiotis bu sabah Kıbrıs Rum radyosuna yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı iki görüşmenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ankara ile doğrudan diyalog arzusunu gösterdiğine işaret etti.

Türkiye’nin AB ile bağlarına vurgu yapması yanında, “Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla bağlantılı kılınması” faaliyetlerinin, BM Genel Sekreteri’nin çabasında katalizör görevi gördüğünü savunan Letimbiotis Rum tarafının, Kıbrıs sorununda gayriresmi genişletilmiş görüşmenin yıl sonundan önce gerçekleşmesini istediğini de açıkladı.

Sözcü, şu ana kadar, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosmary DiCarlo’nun bölgeye gelişi ve genişletilmiş görüşme öncesinde gerekli çalışmalar için Ada’ya, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’ye gidişi konusunda bir tarih verilmediğini de söyledi.

Konstantinos Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında, olası yeni geçiş noktalarının ele alacağı görüşme için de henüz bir tarih belirlenmediğini kaydetti.

-Kombos, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Radyo, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un BM İklim Değişikliği Zirvesi çerçevesinde dün akşam ilk kez Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştüğünü de duyurdu.

Letimbiotis, Bayramov-Kombos görüşmesinin, Rum Yönetimi'nin 2026’nın ilk yarısında AB Konsey başkanlığı yapacak olması arifesinde, “karşılıklı ilgi alanlarındaki meseleler hakkında ilk görüş alışverişine ve iki tarafın yaklaşımlarının farklı olduğu konuların ele alınmasına fırsat tanıdığını söyledi.

Konstantinos Letimbiotis, Güney Kıbrıs ile Azerbaycan arasında “kurumsal resmi diplomatik ilişki olmamasını dikkate alarak, “bu temasın ve her türlü diyalog kanalının, faydalı ve önemli olduğunu” vurguladı.