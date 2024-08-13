Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs’ta mevcut statükonun çözüm olmadığı ve çıkmazın aşılması yönünde her türlü çabayı sarf ettikleri iddiasında bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in Pazar gecesi gerçekleştirilen Başpiskopos Makaryos’u anma törenine katıldığını, burada yaptığı konuşmada ise, müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki çabalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söylediğini yazdılar.

Habere göre Letimbiotis, “mevcut kabul edilemez durumun ülkenin geleceği olmayacağını” iddia ederek, Kıbrıs sorununa, tek egemenlik, vatandaşlık ve uluslararası temsiliyete sahip, BM kararları ve AB normlarına dayalı bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Başpiskopos Makaryos’un “mücadelemiz Kıbrıslı Türklere karşı değil” şeklinde sözü bulunduğunu savunarak buna atıfta bulunan Letimbiotis, “Kıbrıslı Türklerin de Türkiye’nin işgalinin kurbanları olduğunu, Kıbrıs’ın Rumlarını ve Türklerini kurtarmak adına işgalciyi kovmak istediklerini” de iddia etti.