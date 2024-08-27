Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Yannis Andoniu; “Kıbrıs Rum tarafının üçlü görüşmeye 'evet' dediğini ve eksik olan şeyin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanıtı olduğunu” iddia etti.

Haravgi ve diğer gazeteler, Hükümet Sözcüsü Vekili Yannis Andoniu’nun dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi yönündeki girişimlerine olumlu yanıt verdiğini hatırlattığını yazdı.

Habere göre Andoniu, her türlü girişimin BM kararları temelinde gerçekleşmesi gerektiğini de belirtirken BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görevinin bitmediğini ve Holguin’i yeniden adada görme ihtimali olduğunu öne sürdü.

Andoniu, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılımını kabul etmelerine de değinerek, bu eylemin AB-Türkiye ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmesi stratejisi çerçevesinde olduğunu vurguladı.

Gazete haberinin devamında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını da yansıttı.

-Menelau: “Atılacak adımlar konusunda BM’yle irtibat halindeyiz”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun dün yaptığı açıklamada; “atılacak adımların neler olacağı konusunda BM’yle irtibat halinde olduklarını” söylediğini aktardı.

Habere göre Menelau, üçlü görüşme girişimlerinin Kıbrıs Türk tarafının yaklaşımı engeline çarptığını iddia ederek “nasıl ilerlenmesi konusunda karar verilebilmesi için bu adımın gerekli olduğunu, bu yüzden Kıbrıs Rum tarafının yapıcı faaliyet göstermeyi amaçladığını” belirtti.

“Türk tarafının nasıl hareket edeceğini hiç kimsenin öngöremeyeceğini ancak şu ana kadar kamuoyuna yapılan açıklamaların bilindik tezlerin yinelenmesi olduğu” iddiasında bulunan Menelau, “Ancak BM’nin, diğer önemli tarafların ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çabaları sürüyor” şeklinde konuştu.

Menelau, bir soru üzerine, Kıbrıs müzakere grubunun ilk toplantısını cuma günü gerçekleştirdiğini ve tarafların görüşlerini dile getirdiklerini sözlerine ekledi.