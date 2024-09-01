Başbakan Ünal Üstel, “Rum Yönetimi’nin Ada’da 60 yıldır yaşanan gerçekleri saptırmaya yönelik son adımı olan ve Eylül ayında Netflix’de yayına gireceği açıklanan dizide, Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan, Rum propagandası dolu ve Türkiye’yi işgalci olarak gösteren anlayışı kabul etmek, mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

Başbakan Üstel, yaptığı açıklamada “Rum Yönetimi, 60 yıldır sürdürdüğü dezenformasyon ve Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını çarpıtma politikalarına hiç ara vermeden devam ediyor” dedi.

Üstel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim dünya resmi tarihine geçmiş, bizzat kendi politikacılarının itirafları ile ortaya konmuş yaşadığımız soykırımlar var. Acılarla, baskıyla ve Rum zulmü ile dolu senaryo değil gerçek yaşam hikayelerimiz var.

Dolayısı ile onların tüm dünyayı, filmlerle kandırmasına, adadaki gerçekleri saptırmasına, Kıbrıs Türkleri’nin haklı davasını sulandırmalarına seyirci kalmayacağız. Oturup beklemeyeceğiz. Gerekli tüm tedbirleri alacağız, gerekli adımları da atacağız.

Bu yalanlar üzerine inşaa edilmiş filmlere sanat diyerek onay veren yayın platformlarının bizim gerçekler üzerine inşa ettiğimiz ve edeceğimiz filmlerimize nasıl cevap vereceklerini de takip edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”