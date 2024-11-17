Rum yönetimi kabul etmediği için uzun süre ara bölgede mahsur kalan 70 sığınmacı/göçmenin ara bölgeden tahliye edildiğinin dün doğrulandığı bildirildi.

Alithia ve Fileleftheros edilerek 70 sığınmacı/göçmenin “geçici olarak” Köfünye’deki (Geçitkale) mülteci kampına yerleştirildiğini yazdı.

Rum Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis dünkü açıklamasında 70 kişinin ara bölgeden alınarak geçici olarak Köfünye’deki kampa yerleştirildiğini, bu kişileri sığınma sistemine kabul etmeyeceklerini açıkladı. Yoannidis 70 kişinin, kendilerini kabul edecek başka ülkelere nakillerine başlanacağına işaret etti.