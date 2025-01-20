Milli Eğitim Bakanlığı “Rüya ile Gerçek” projesi başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve kademeli okulları kapsayan bir ziyaret programını içeren proje kapsamında, piyanist Rüya Taner, öğrencilerle bir araya gelerek, onlara ilham verecek bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Rüya Taner, ziyaret ettiği okullarda miniklerle sohbet edecek, onların sorularını dinleyecek ve müzikle dolu keyifli anlar yaşatacak. Etkinlikler, çocukların sanata ve müziğe olan ilgisini artırmayı, onların hayal dünyalarını zenginleştirmeyi ve kültürel farkındalıklarını güçlendirmek ve özendirmek amacı taşıyor.

Proje, ülkenin farklı noktalarındaki okullara dokunarak, hem öğrencilerin hem de eğitim dünyasının sanatla buluşmasını sağlayacak.

Bu bağlamda ilk buluşma yarın saat 10.00’da Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulunda gerçekleşecek. İlk buluşmaya Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılacak.