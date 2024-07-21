Lefkoşa Anayolunun Ciklos bölgesinde bugün sabah saatlerinde meydan gelen kazada, araç alev aldı; sürücü ise yaralandı.

Saat 07.00 sıralarındaki kaza, Patrick Rutabıngwa’nın (E-25), KY 759 plakalı salon araç ile Girne’ye doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak yolu ikiye ayıran çelik bariyerlere çarpmasıyla meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç, yolun solundan yoldan çıkarak sol ön kısmı ile çelik bariyerlere çarparak durdu.

Rutabıngwa’nın Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- İskele’de araç inşaat duvarına çarparak durabildi

Bugün saat 1.30’da İskele’de Royal Sun Sitesi yolunda meydana gelen kazada ise, Iman Zohoirian Aboutorabi (E-41), dikkatsizliği sonucu yoldan çıktı, savrulan araç bir inşaatın duvarına çarparak durdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, kazanın, Aboutorabi’nin UK 233 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkması ve toprak alana kontrolsüz şekilde aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra, savrularak bir inşaatın duvarına çarpıp durmasıyla meydana geldi.

Açıklamada, araç sürücüsünün aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Dün meydana gelen 4 kazada 4 kişi yaralandı

Dün meydana gelen trafik kazalarında ise 4 kişi yaralandı.

Gazimağusa - Lefkoşa eski anayolunda, Ten-Ten Fabrikası önlerinde bulunan isimsiz yolda saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ahmet Kanlı’nın (E-56) yönetimindeki araç 3 metre derinliğinde dere yatağına devrildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, kazanın, Ahmet Kanlı’nın LA 208 plakalı Forklift Teleskop araç ile güneye doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkması ve dere yatağına devrilip tavanı üzerinde durmasıyla meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, omurga kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

-Alkollü ATV sürücüsü yayaya çarptı, sürücü tutuklandı

Esentepe’de Atatürk Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydan gelen kazada ise alkollü ATV sürücüsü yayaya çarptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Mustafa Gürbüz (E-49), 205 miligram alkol tesiri altında, yönetimindeki kayıtsız ATV araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde yolun sol kenarında yürüyen Yasin Denkler’e (E-39)’e çarptı.

Denkler, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, ATV sürücüsü tutuklandı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Motosiklet’e çarparak olay yerinden ayrılan Kazak’a yasal işlem

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nde dün meydana gelen kazada, aracıyla motosiklet sürücüsüne çaparak, olay yerinden ayrılan Şaban Kazak’a (E-24) yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza saat 17.00 sıralarında 241 miligram alkol tesiri altında olan Kazak’ın JN 661 plakalı araç ile seyrettiği sırada Memduh Asaf Sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sola dönüş yaparak yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Ali Sarsılmaz (E-40) yönetimindeki ML 407 plakalı motosikletin ön kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu, soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’daki kazada araçtaki yolcu yaralandı

Gazimağusa-İskele anayolunda, dün 22.00 sıralarında meydana gelen kazada ise dikkatsizliği sonucu yoldan çıkan araç sürücüsü, alkol tesiri altında olan bir sürücü tarafından yolun sol tarafına park edilen araca çarptı.

Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, Muhammet Zengin’in (E-24) LA 814 plakalı araç ile Gazimağusa’ya doğru seyrettiği sırada Ötüken Çemberi’ni geçtikten sonra, 163 miligram alkol tesiri altında Michal Janik (E-24) tarafından yolun soluna park edilen LBL 727 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan LA 814 plakalı araçtaki yolcu Süleyman Güngör (E-24) kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.