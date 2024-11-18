Diş Hekimliği Haftası nedeniyle basın toplantısı düzenleyen sağlık örgütleri, kamusal diş sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesini, ülkedeki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin etkin şekilde denetlenmesini talep etti.

18-24 Kasım Diş Hekimliği Haftası, bugün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde düzenlenen basın toplantısıyla başladı.

Basın toplantısında ilk sözü alan Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası (KTDO) Başkanı Dr. Dt. Turhan Ulutekin, KKTC’deki üniversitelerin diş hekimliği eğitiminde nitelik kaybı yaşandığına dair endişe belirtti.

-Ulutekin: “Eğitim altyapısı yetersiz olan birçok üniversite diş hekimliğinin geleceğini tehdit ediyor”

Ulutekin, son yıllarda diş hekimliği fakültelerinin sayısında hızlı bir artış yaşandığını ancak bunun eğitim kalitesine yansımadığını savunarak, “Eğitim altyapısı yetersiz olan birçok üniversite diş hekimliğinin geleceğini tehdit ediyor” dedi.

Ulutekin, üniversitelerde yeterli vaka sayısının olmamasının doktora öğrencilerinin uygulamalı deneyim kazanmasını sınırladığını, eğitimlerin pratik açıdan yetersiz kaldığını da ifade etti.

Devlet hastanelerinde diş hekimliği hizmetlerinde kadro eksikliği ve malzeme yetersizliği olduğunu da savunan Ulutekin, kamu hastanelerinde hem personel kapasitesinin hem de malzeme tedarikinin artırılması gerektiğini belirtti.

Ülkede koruyucu diş hekimliğine yeterli önem verilmediğini de savunan Turhan Ulutekin, “Koruyucu diş hekimliği bir sağlık politikası haline getirilmeli” dedi

Tıbbi atık konusunun sağlıktaki en önemli sorunların başında geldiğini de ifade eden Turhan Ulutekin

“Tıbbi atık yönetiminin ihmal edilmesi toplum sağlığı koruma sorumluluğuyla bağdaşmaz. Bu konuda acilen etkili bir çözüm geliştirilmeli” dedi.

-Barçın: “Özellikle 0-18 yaş grubuna yapılacak düzenli kontrollerle hastalıkların ortaya çıkması önlenebilir”

Basın toplantısında söz alan Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı (KTTO) Dr. Erol Barçın, özellikle 0-18 yaş grubuna yapılacak düzenli kontrollerle ağız ve diş sağlığı eğitimleriyle hastalıkların ortaya çıkmasının önlenebildiğine dikkat çekti.

Barçın, sağlık politikalarının gerçek nüfusla planlanmasının önemine de dikkat çektiği konuşmasında, her bir hekimin yetişmesinin, uzun, özverili süreç gerektirdiğini, bu zorlu sürecin içinde uzun yıllar geçiren hekimlerin toplum sağlığı için ciddi caba gösterdiğini belirtti.

-Dalkan: “Yeni tıp ve diş hekimliği fakültelerinin açılmasına kesinlikle izin verilmemeli”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, kamuda ağız ve diş sağlığıyla ilgili hizmetlerde yetersizlikler olduğunu savunarak, kamuda yeterli sayıda uzman ve pratisyen diş hekimi bulunmadığını, çocuk diş hekimliği (pedodonti) alanında hiçbir uzman olmadığını kaydetti.

Dalkan, ücretsiz veya düşük maliyetli tedavi seçeneklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Kamusal diş sağlığı hizmetlerine daha fazla destek verilmeli, halkın tüm kesimlerinin nitelikli diş sağlığı hizmetlerine erişimini sağlayacak bir sistem ivedilikle oluşturulmalıdır. Her ilçede ağız ve diş sağlığı merkezleri kurulmalı, diş hekimleri bu merkezlerde görevlendirilmelidir.”

Diş hekimliği ve diş hekimliği doktora programları veren bazı üniversitelerin eğitim standartları konusunda ciddi çekinceleri olduğunu belirten Ceyhun Dalkan, “Yeni tıp ve diş hekimliği fakültelerinin açılmasına kesinlikle izin verilmemeli, mevcut fakülteler ise etkin bir şekilde denetlenmelidir” dedi.

Dalkan, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabip Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası olarak tıp ve diş hekimliği eğitimi ile uzmanlık ve doktora programlarının etkin ve düzenli denetlenmesi için Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile iş birliği yapmaya, gerekirse baskı unsuru olmaya da hazır olduklarını vurguladı.

-Etkinlikler

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın hafta nedeniyle düzenleyeceği etkinlikler arasında

Lefkoşa Çocuk Yuvası ziyareti, ortaokul öğrencilerine yönelik afiş yarışması ve konferanslar var.