4 uzmanın katılıyla gebelik konuşulacak

Lefkoşa’da, 4 uzmanın katılımıyla gebeliğin konuşulacağı etkinlik düzenlenecek.

Cyprus Learning Academy’nin düzenleyeceği “Anne Mi Oluyorum?” etkinliği 30 Kasım Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında Golden Tulip Otel’de yapılacak. Etkinlik soru-cevap şeklinde gerçekleşecek.

“Gebelik Evreleri ve Doğum Yöntemleri”, “Gebelikte Beslenme”, “Gebelik Egzersizleri ve Doğum Dalgaları ile Başa Çıkma” ve “Gebelikte Kaygı ve Duygusallık” konu başlıklarında katılımcıların sorularını Kadın Doğum Uzmanı Dr. Kemal Tavukçu, Uzman Klinik Psikolog Zehra Ayça Ayşen, Uzman Diyetisyen Özcan Nuri ve Uzman Fizyoterapist Ünal Aras Değer yanıtlayacak.

Katılım ücretinin 100 TL olacağı, katılımcı sayısının 50 kişiyle sınırlı tutulacağı etkinliğe rezervasyon yaptırmak isteyenler 0533 881 74 72 numaralı telefonu arayabilecek.