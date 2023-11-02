5. Uluslararası ve 17. Ulusal Yara Kongresi KKTC’de düzenlenecek

Türkiye’den katılacak alanında uzman bir çok konuşmacının yanı sıra ABD’den 2, Almanya’dan 1, Belçikadan 2, İspanya’dan 1, İtalyadan 2, Polonya’dan 1 ve Slovenya’dan 1 olmak üzere toplam 10 uluslararası konuşmacının da katılacağı 5. Uluslararası ve 17. Ulusal Yara Kongresi, 9-12 Kasım 2023 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 500 katılımcının ve pekçok endüstri temsilcisinin katılacağı kongrede Yara her boyutu ile ele alınacak.
Prof. Uncu yara tedavisine gönül vermiş Kıbrıslı meslektaşlarını da kongreye davet etti.