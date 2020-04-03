Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Ali Ateş, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” ilan edilen Koronavirüs tehdidine karşı durdurulan örgün eğitimde bireylerin ve çocukların iletişimine yetkin açıklamada bulundu.

Mehmet Ali Ateş; “ KKTC ve TC’de pandemiyi önleyici çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında okulların da bir süre daha kapalı kalmasına, eğitimin online olarak ilerlemesine karar verilmiştir” dedi.

Ateş, okullarda alınan bu kararın bir tedbir olduğunu vurgulayarak; “Öncelikle okulların kapalı olduğu bu dönemin çocuklar için gezme ya da tatile çıkma fırsatı değil, önleyici bir tedbir dönemi olduğu unutmamalıdır. Aileler çocuklarıyla birlikte bu dönemde mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalı hatta mümkünse evde kalarak kendilerini izole etmelidirler. Bu süreçte çocuklarla geçirilecek kaliteli zaman da çok önemlidir. Birlikte oyunlar oynanabilir, hikâyeler okunabilir ve masallar anlatılabilir. Yaratılacak olan bu huzurlu ev ortamı çocukların süreci daha iyi hissederek geçirmelerini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Ateş; “Konuyla ilgili televizyonda, sosyal medyada ve aile içindeki konuşmalarda çocukları tedirgin edecek, korku ve kaygı içinde bırakacak türden içeriklere maruz kalmaları engellenmelidir. Konu hakkında konuşmak isteyen çocuklar geçiştirilmemeli ve çocuğun korku, kaygı ve endişeleri dinlenerek sakinleştirilmelidir. Bu süreçte kişisel olarak bazı kurallara uyulduğunda hastalıktan korunabileceği anlatılmalı ve bu hijyen kuralları bir oyun veya eğlenceli bir etkinliğe dönüştürülmelidir. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak için uzmanların önerdiği basit hijyen kuralları aşağıdaki gibidir. Bunlara çocuklarınızla birlikte uyarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca normal sabun ve suyla yıkanmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkünse en az 2 m uzakta bulunulmalı). Bilinçli maske kullanımına özen gösterilmelidir. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu (grip, nezle gibi) geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, kullanılan mendilin mutlaka çöpe atılması ve sonrasında ellerin sabunla yıkanması önerilmektedir.Yine hasta olan kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek

zorunda kalıyorsa ağız ve burnunu kapatması, tıbbi maske kullanması önerilmektedir. Tek kullanımlık maskenin en fazla 2-4 saat kullanılması, yenisi ile değiştirilmesi ve kullanılan maskenin çöpe atılması ve sonrasında ellerin sabunla yıkanması önerilmektedir ” dedi.