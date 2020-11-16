Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Tabipler Odası, ülkedeki diş ve tıp fakültelerinin fazla olduğunu, denetimlerinin yapılmadığını ve eğitim standartlarının bulunmadığını savundu..

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası 16-22 Kasım Diş Hekimliği Haftası vesilesiyle basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası hafta boyunca etkinlikler yapacak.

GÜRKUT

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, “Tıp ve diş hekimliği eğitimi teorik olduğu kadar hasta üstünde pratik uygulamaya dayalı eğitimi de içerdiğinden hasta sayısı ve çeşitliliği bakımından nüfus sayısı önemlidir. Dünyada her 1 milyon nüfusa 1 tıp fakültesi açılabilmesi önerilirken, ülkemizde 7 tıp ve 8 diş hekimliği fakültesi mevcuttur” dedi.

Gürkut, ayrıca tıp ve diş hekimliği fakültelerine giriş sınavlarının merkezi bir sınav olmadığını, eğitimin standart olmadığını da kaydetti.

Ülkedeki tıp ve diş hekimliği fakültelerine kabul edilen KKTC uyruklu öğrenci sayısının ülke ihtiyaçlarına göre belirlenmediğini de savunan Gürkut, “Kısa bir süre sonra yeterli hasta üstü uygulama deneyimi olmayan çok sayıda genç hekim mezunla karşı karşıya kalma riskimiz mevcuttur” dedi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunun iki üniversite hastanesinin “uzmanlık eğitimi” yetkisini onayladığını da belirten Gürkut, “Uzmanlık eğitimi büyük oranda hasta üstü uygulamaya dayalı, usta-çırak ilişkisini de içeren, dolayısıyla teknolojik altyapı yanında yeterli hasta ve hasta çeşitliliği ve yeterli öğretim elemanı şartı aranması gereken bir süreçtir. Bu nedenledir ki Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uzmanlık yetkisi onaylanmayan bu hastanelere YÖDAK tarafından verilen bu onaylar sonucu yeterli deneyimi olmayan uzman hekimler mezun edilmesi de söz konusu olabilecektir” dedi.

İZİN SÜREÇLERİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI YOK

Ülkedeki yasalara göre, diş hekimliği ve tıp fakültesinin açılması için ön iznin Eğitim Bakanlığına ait olduğunu, diş hekimliği ve tıp fakültesi açılması için kriter denetimi ve onay yetkisinin ise YÖDAK’ta olduğunu, Sağlık Bakanlığının ise işin içerisinde hiç olmadığını anlatan Gürkut, izinlerin eğitim için gerekli olan yeterli hasta sayısı ve çeşitliliğinin olup olmadığına bakılmaksızın verildiğini ifade etti.

Gürkut, “YÖDAK’a gittiğimizde bize söylenen, onlar(Eğitim Bakanlığı) üzerlerindeki siyasi baskıyla bu izinleri verip topu bize atıyorlar, biz de olmaz veremeyiz dediğimizde bizim bu baskıya dayanacak gücümüz yoktur diyorlar. Herkes topu birbirine atıyor. Öğrenciler hasta bulmak için halka çağrı yapmaktadır” dedi.

Gürkut, bazı üniversitelerin tıp ve diş hekimliği programlarının temel eğitimini verip, hasta üzerinde çalışarak alınan eğitimin Türkiye’deki bir üniversite hastanelerinde alınmasını sağladığını, bunun da Kuzey Kıbrıs için daha uygun bir model olduğunu söyledi.

Gürkut, yeni bir yasal düzenleme gerektiğini burguladı.



ASVAROĞLU

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Kaan Asvaroğlu, konuşmasında ülkedeki “diş hekimliği fakültelerinin fazlalığını ve denetiminin yapılmamasını” eleştirdi.

Asvaroğlu,”Denetimsiz bir şekilde artan diş hekimliği fakülteleri de bizi ağız ve diş sağlığında dünya standartlarının üzerine taşımamıştır” dedi.

KKTC’deki diş hekimliği fakültelerine giriş için merkezi sınav olmamasını da eleştiren Asvaroğlu, bahse konu fakültelerde eğitim alan KKTC uyruklularının sayısının da bilinmediğini ifade etti.

Ülkedeki diş hekimliği fakültelerinde pratik eğitimin ciddi anlamda eksik olduğunu belirten Asvaroğlu, “Bu bağlamda yeterli becerileri kazanamayan meslektaşlar yetiştirilmektedir” dedi.

Hükümete atıfta bulunarak Asvaroğlu, “Bu noktada diş hekimliği kontenjanlarının sınırlandırılması, merkezi giriş sınavlarının getirilmesi, eğitimin denetlenmesi ve standardize edilmesi, hekim sayısı ile ilgili uzun vadeli planların oluşturulması gerekmektedir, aksi halde işsiz üniversite mezunları ordusunun yeni neferleri diş hekimleri ve tıp hekimleri olacaktır” dedi

DİŞ TARAMALARI RUTİN YAPILMALI

Devlet tarafından bazı bölgelerde çocuklara diş taramalarının yapıldığını ancak devamının getirilmediğini belirten Asvaroğlu, bu taramaların rutin hale getirilmesi ve engelli bireylere hizmet ulaştıracak altyapıyı tamamlaması gerektiğini kaydetti.

İŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN MALZEMELER İÇİN KOLAYLIK….

Koruyucu ve diş hekimliğinde kullanılan malzemelerinin dış para biriminin dalgalanmasından çok etkilenen malzemeler olduğunu kaydeden Asvaroğlu, “Tedarik konusunda diş hekimlerine destek sağlanmalı, belli gümrük muafiyetleri ve kredilendirme projeleri ile bu zor ekonomik dönemde diş hekimlerinin ayakta durabilmesine yardımcı olunmalıdır” dedi.

Asvaroğlu, adaya gelen kayıtsız “diş hekimlerine” tedavi yaptırılmaması çağrısını da yeniledi.

MORRİS

Kıbrıs Türk Tabipler Odası Başkanı Yonca Morris de ülkedeki diş fakültelerinin sayısı ve standardına dikkat çekti.

Morris, “Gerek ülkemizde, gerekse Türkiye’de gittikçe artan sayıda tıp ve diş hekimliği fakülteleri gerçeği ile yüz yüzeyiz. Ülkemizde bu fakültelerin eğitiminin standardizasyonu ve denetimi uluslararası kriterlere göre, YÖDAK, KTTB, KTDTO ve Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle yapılmalıdır. Tıp ve diş hekimliği eğitiminin kâr amacı gütmeyen üst düzey donanımlı ve yeterli hasta sayısı olan eğitim kurumları tarafından yapılması mesleğin geleceği açısından önem arz etmektedir” dedi.

“DEVLETTEKİ İSTİHDAM ARTTIRILMALI”

Devlette diş hekimi istihdamının sınırlı olduğunu belirten Morris, “Perifer sağlık merkezleri dahil olmak üzere kamudaki diş hekimi istihdamının artırılması ve gerekli malzemeler sağlanarak devlette yapılmayan protez vb. tedavilerin yapılmaya başlanmasını beklentimizdir” dedi.

“DİŞ KLİNİĞİNE ULAŞIM SIKINTILI”

Morris, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde diş kliniğinin, bulunduğu binanın pandemi merkezi yapılmasından dolayı Diyabet Merkezinin ikinci katına taşındığını ancak engelli ve yaşlı hastaların bu kliniğe ulaşmasının mümkün olmadığını, bir an önce asansör ve bunun gibi bir tadilat yapılması gerektiğini ifade etti.

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