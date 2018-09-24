Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, bugün Alsancak Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde “Yaşam tarzı değişikliği” konulu seminer düzenliyor.
Seminer saat 17.30’da başlayacak.
Dernekten yapılan açıklamada, Alsancak Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek seminerin dernek üyelerine ve herkese açık olduğu, bilgi almak isteyenlerinse 223 6115 ve 0548 859 5001 numaralı telefonları arayabilecekleri belirtildi
DİYABET DERNEĞİ BUGÜN ALSANCAK’TA SEMİNER DÜZENLİYOR
Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, bugün Alsancak Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde “Yaşam tarzı değişikliği” konulu seminer düzenliyor.
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