"Gereksiz antibiyotik kullanımı yarar değil zarar"





Medicana Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, gereksiz antibiyotik kullanımının birçok olumsuz sonuçlara neden olduğunu belirterek, antibiyotiklerin gereksiz kullanıldığı zaman vücudun flora bakterilerini baskıladığını ve immüniteyi olumsuz etkilediğini bilmek gerektiğine dikkati çekti.

Medicana’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çağımızın vazgeçilmez ilaçlarından biri olan antibiyotikler günümüzde en çok kullanılan ilaç grupları arasında yer alıyor.



Dünyada en çok kullanılan ilaçlar sıralamasında, kalp damar ilaçları yüzde 19 ile ilk sırada iken, ülkemizde antibiyotik yüzde 19 ile en sık kullanılan ilaçlar sıralamasında 1’inci sırada yer aldı. Aynı zamanda antibiyotik tüketiminde ülkemiz Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabay, gereksiz antibiyotik kullanımının birçok olumsuz sonuca neden olduğunu belirterek, “Antibiyotikler daha çok bakteriyel enfeksiyonlara karşı kullanılır dolayısıyla bakteriyel enfeksiyon tanısı konularak başlanmalı, viral enfeksiyon için veya ve semptoma yönelik kullanılması veya gerekenden uzun ya da kısa kullanılması, endikasyonu/etkeni gözetmeksizin kullanılması, gerekmediği halde profilaksi, geniş spektrumlu antibiyotik tercih edilmesi gibi durumlar gereksiz tüketimi beraberinde getirmektedir. Zira antibiyotikler gereksiz kullanıldığı zaman vücudun flora bakterilerini baskıladığını ve immüniteyi de olumsuz etkilediğini bilmek gerekiyor.’’ değerlendirmesinde bulundu.



"GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA ÖN SIRALARDAYIZ"



Gereksiz antibiyotik kullanımı sonucu antibiyotiklere karşı giderek gelişen direncin günümüzde tüm ülkelerin en önemli problemi olduğunu aktaran Karabay, gereksiz antibiyotik kullanımının Türkiye’de kritik boyuta ulaştığına, ekonomik yük olduğuna ve diğer olumsuz sonuçlara (ilaç-ilaç etkileşimi, ilaç- besin etkileşimi vb.) yol açtığına dikkati çekti.



Antibiyotik kullanımındaki temel ilkenin, hastanın antibiyotiğe gereksiniminin olup olmadığına doktor tarafından karar verilmesi gerektiğini dile getiren Karabay, “Hastaların doktora gitmeden kendi başına antibiyotik kullanmaması ve mutlaka doktora başvurması gerekmektedir. Antibiyotik kullanımına başlanmadan önce hastaya ait özellikler mutlaka değerlendirilmelidir. Hastanın yaşı, immünsüpresyon durumu, karaciğer ve böbrek yetmezliğinin olup olmaması, genetik hastalığı varlığı, daha önceki antibiyotik kullanımında alerji olup olmaması, eşlik eden hastalıklar, kullandığı ilaçlar, gebelik ve emzirme durumu dikkate alınarak antibiyotik tedavisine başlanmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Yan etkilerin kabul edilebilir düzeyde olması gerektiğine ve ortaya çıkabilecek yan etkilerin önceden bilinerek ona göre tedbir alınması gerektiğini belirten Karabay, “Uygun antibiyotik seçimi her hasta için farklı değerlendirilmelidir.