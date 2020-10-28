Grip aşısının uygulanmasına ilişkin çeşitli öneriler

Türk Toraks Derneği, grip aşısının uygulanmasına ilişkin çeşitli önerilerde bulundu.

Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, derneğin yazılı açıklamasında, Türkiye'de grip aşısı uygulamasının 21 Ekim itibarıyla başladığını hatırlattı.

Öncelikli yüksek riskli grupların belirlendiğini ve e-Nabız sisteminde yüksek riskli bulunup aşı yapılacak vatandaşların aile hekimlerine aşıyı reçetelendirerek eczaneden temin etmesi ve aile sağlığı merkezlerinde aşıyı yaptırmalarının önerildiğini anlatan Bayram, söz konusu mekanizma dışında ücretinin ödenmesi dahil başka bir yolla aşının eczaneden temin edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Aşı açısından risk oluşturan hastalıklara sahip vatandaşların hastalıkları, ilaçları reçete edilmesine karşın kesin tanı olarak işaretlenmemesi halinde e-Nabız sisteminde görünmeyebildiğine değinen Bayram, şunları kaydetti:

"Risk değerlendirmesindeki belirsizlikler, birinci basamak sağlık kuruluşlarında yoğunluğa ve karmaşaya neden olmaktadır. Aşı alamayan vatandaşlar ile sağlık personelinin karşı karşıya gelmesi nedeniyle şiddet olaylarının artma olasılığı endişeye neden olmaktadır."

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşın Şakar Coşkun da Dünya Sağlık Örgütünün grip aşısı için en yüksek öncelik olarak sağlık personeli ve yaşlılar, sonra gebeler, kronik hastalığı olanlar ve 6 ay-5 yaş arası çocuklar olarak düzenlenmesini önerdiğini aktardı.

Daha fazla sayıda aşının temini için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Coşkun, özetle şu önerileri sıraladı:

"Belirlenen risk grupları ve aşılama takvimi hem sağlık personeli hem de vatandaşlarla açık şekilde paylaşılmalı, belirsizlikler ve karmaşa net ifadelerle giderilmelidir. Sağlık personelinin aşılanması yaşanan Kovid-19 pandemisi koşullarında, iş kaybı ve hastalara bulaştırma, viral enfeksiyon ayırıcı tanısında zorluk yaşanması olasılıkları nedeniyle daha da önem kazanmıştır. Çocuklar ve gebeler gibi riskli grupların öncelenerek aşı takvimine alınması gerekmektedir. E-Nabız sistemiyle ilgili aksaklıklar hızla giderilmelidir. Birinci basamak sağlık sistemindeki yığılmayı ve buradaki sağlık personelinin tükenmesini önlemek amacıyla bazı net endikasyonlarda aile hekiminin reçete yazmasına gerek olmaksızın aşının eczanelerden temin edilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm çabalara rağmen aşılanamayacak riskli hastalar olacağı öngörülmektedir. Maske, mesafe, hijyen önlemlerinin grip için de koruyuculuğunu vurgulayan kamu spotları ile halkın bilinçlendirilmesinin yararlı olabileceğini düşünmekteyiz."