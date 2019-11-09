Günde 15 dakika fazla yürümek hem sağlığa hem de ekonomiye faydalı

Fiziksel aktivitenin faydalarını araştıran bir çalışma, günlük egzersiz yapmanın dünya ekonomisi açısından da kayda değer sonuçlar yaratabileceğini ortaya koydu.

Buna göre çalışanların bir yıl boyunca Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği egzersiz rehberine uygun hareket etmesi hem ulusal hem de küresel ekonomiyi olumlu etkileyebilir.

Araştırmaya göre 18-64 yaşları arasındaki bütün yetişkinlerin her gün 15 dakika fazla yürümesi, bir kilometre boyunca koşması, yüzmesi ya da bunlara denk gelen başka bir egzersiz yapması dünya ekonomik üretimini her yıl 100 milyar dolar arttırabilir.

RAND/VİTALİTY ÇALIŞMASI

Araştırma geçtiğimiz yıl kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşu Rand ile Güney Afrika kökenli sigorta şirketi Vitality'nin ortak çalışmasındaki sonuçların küresel ölçekte yansıtılması üzerine elde edildi. Buna göre 2018 yılında yedi ülkeden 120 bin kişinin katıldığı çalışma ile sigorta şirketinin Apple saatle ortaklaşa oluşturduğu ödül-puan sistemi kullanılarak fiziksel aktivitenin ekonomik etkileri araştırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Almanya, Kanada ve İtalya'daki katılımcılardan elde edilen sonuçlardan oluşturulan model, önce 23 ülkeye daha sonra da küresel ölçeğe uyarlandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NE ÖNERİYOR?

Çalışma, ekonomik açıdan yaşanan olumlu etkinin ana kaynağı olarak fiziksel aktiviteye vurgu yapıyor. Kişinin fiziksel açıdan hareketli bir yaşam tarzı benimsemesi daha sağlıklı olmasına ve ortalama yaşam beklentisinin artmasına öncülük ediyor. Yalnızca hastalık nedeniyle alınan izinlerin azalması bile verimliliği arttırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü yetişkinlerin haftada en az 150 dakika ortalama hızda, 75 dakika ise daha enerjik şekilde egzersiz yapmasını tavsiye ediyor. Geçen yıl yapılan başka bir araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkinlerin yüzde 40'ı, İngiltere'dekilerin yüzde 36'sı, Çin'dekilerin ise yüzde 14'ünün sağlıklı kalabilmek için yeterli düzeyde hareket etmediğini ortaya koydu.