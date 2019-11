Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre dünya çapında her beş çocuktan dördünün günlük fiziksel aktivitesi yetersiz. Hareket eksikliği kızlarda, erkeklere göre daha yüksek.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni bir raporuna göre çocuklar hareket eksikliği yaşıyor. Lancet Child & Adolscent Health adlı sağlık dergisinde sonuçları yayınlanan ve 1,6 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmada 146 ülkede çocukların 2001 ve 2016 yıllarındaki günlük bedensel hareketliliği karşılaştırıldı. 11 ile 17 yaşları arasındaki çocuklarda günlük hareket miktarının karşılaştırıldığı ankette katılımcıların yüzde 81'inin günde bir saatten az hareket ettiği saptandı. Hareket eksikliğinde bölgelere ya da ülkelere göre büyük farklılıklar görülmüyor. Araştırma raporunun yazarlarından Regine Guthold "Birçok ülkede gençlerin yüzde 80 ila 90’ı önerilen bedensel aktiviteyi yerine getirmiyor" dedi.

Fiziksel aktivite yetersizliğinin en az olduğu ülke yüzde 66 ile Bangladeş olurken hareket eksikliğinin en yüksek olduğu ülke yüzde 94 ile Güney Kore oldu.

Türkiye’de 2001 yılında yüzde 82 olan fiziksel aktivite yetersizliği 2016 yılında yüzde 81 olarak tespit edildi. Bu rakamlar tüm ülkelerde olduğu gibi cinsiyete göre de değişiklik gösteriyor. 2001 yılında Türkiye’de erkek çocuklarda aktivite yetersizliği yüzde 78,7 iken 2016 yılında aynı oran yüzde 76,6 olarak kaydedildi. Kız çocuklarında ise 2001 yılında yüzde 85,9 olan fiziksel aktivite yetersizliği 2016’da yüzde 86,9 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da ise 2001 ve 2016 yıllarında fiziksel aktivite yetersizliği yüzde 83 olarak tespit edildi.

KIZ ÇOCUKLARI DAHA AZ AKTİF

Kız çocuklarında dünya genelinde sadece yüzde 15’lik bir kesimin Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 1 saatlik fiziksel aktiviteyi yerine getirdiği, erkek çocuklarında ise bu oranın yüzde 22 olduğu tespit edildi. Regine Guthold "Kız çocukları erkek çocuklarına göre dünya çapında daha az aktif. Kızların yüzde 85'i önerileni yerine getiremiyor, erkeklerde ise yüzde 78, yani dünya genelinde yüzde 7’lik bir cinsiyet farkı var. Bu cinsiyet farkı, baktığımız zaman periyodu içerisinde de arttı" dedi.

Uzmanlar bu farkın kız çocukları üzerindeki kültürel baskıyla bağlantılı olduğunu tahmin ediyor. Bazı ülkelerde kız çocukların evde kalması isteniyor ve spor yapmaları mümkün olmuyor. Özellikle ev dışındaki aktivitelerin az olmasında güvenlik endişeleri de önemli rol oynuyor.

Araştırmada ergenlerde fiziksel aktivite yetersizliğinin nedenleri incelenmedi. Ancak raporun yazarlarından Leanne Riley dijitalleşmenin "ergenlerin hareket biçimlerini değiştirmiş" olabileceği, gençlerin bu nedenle "daha fazla oturduğu, daha az aktif olduğu" yorumunu yaptı.

Regine Guthold da "Her gün 60 dakika fiziksel aktivite biriktirdikleri takdirde, bu yeterli. Her gün, tüm hafta boyunca. Bu aktif oyun oynamak olur, yürümek ya da okula bisikletle gitmek olur, beden eğitimi dersi olur, yani her şey olabilir ama bunu 60 dakika yapmaları gerek, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi bu" diye konuştu.