“Kalıcı makyaj, kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir”

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, kalıcı makyajın kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabileceğini söyledi.

Karakaş, yaptığı açıklamada, son yıllarda insanların güzelleşmek ve kendisini iyi hissetmek için kalıcı makyajı tercih ettiğini belirtti.

Kalıcı makyaj yaptırmak isteyen insanların öncelikle cilt yapıları hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulayan Karakaş, kişinin kendi deri özelliklerini bilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Karakaş, "Alerjiye yatkın mı, deri hastalığı var mı, cilt kanserlerine yatkın bir durumu var mı, bunları bilmek sonradan oluşacak problemlerin önüne geçmek için önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Kalıcı makyaj yaptırırken temizlik ve hijyen koşullarına, uygulanan yerlerin belirli bir standardı bulunmasına ve profesyonel ellerde yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Karakaş, merdiven altı yerler konusunda uyarılar yaptı.

Kalıcı makyajın uygulanması esnasında enfeksiyon ve alerjik reaksiyonların da ortaya çıkabileceğine işaret eden Karakaş, "Kalıcı makyaj yapılırken steril çalışılsa bile deride travma, zedelenme olduğu için sonrasında gerek derideki mikroorganizmalar gerekse de dışarıdan gelecek mikroorganizmalar enfeksiyon riskine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için uygulanacak kişiye bilgi verilmesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kalıcı makyaj yaptıranların cilt kanserine karşı da dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunan Karakaş, yılda bir kez de olsa deri kanseri taramasından geçmelerini önerdi.

Karakaş, şunları kaydetti:

"Kalıcı makyaj ile verilen pigment tabakası normal derinin görünümünden farklı bir görünümüne neden olacağı için özellikle kişilerde görülecek olan bir tümör veya kanser hücre gelişimini takip noktasında ya da burada oluşmuş kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir. Kalıcı makyajın çıkarılması noktasında da sorunlar doğabilir. Soyucu lazerlerle yapılan kalıcı makyaj temizlemesinde ciltte izler de kalabilir."