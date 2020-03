“Koronavirüs yaşlılarda ateş değil solunumla kendini belli ediyor”

Geriatrik Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, geriatri hastalarında yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) diğer enfeksiyonlardaki gibi tipik olmayan bulgularla seyredebileceğini ve ateşten çok solunum sorunlarıyla kendini göstereceğini belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin’in Vuhan kentinde geçen aralık itibarıyla görülmeye başlanan yeni tip koronovirüsle ilgili Sağlık Bakanlığının toplum sağlığını korumak için önemli ve zamanında önlemler aldığını söyledi.

Pandeminin özellikle 65 yaş üstü geriatrik olguları taşıyanlar ve kronik hastalığı bulunanlarda daha şiddetli seyrettiğini belirten Işık, “İlerleyen yaşla birlikte patojenlere karşı bağışıklık sistemindeki gerileme nedeniyle, geriatrik olgularda enfeksiyon hastalıkları daha sık görülmekte ve bu hastalıklar gençlere göre daha şiddetli seyredebilmektedir. Bu konuda göz önünde bulundurulması gereken, geriatrik olgularda bu hastalıklar tipik bulgular olmadan ortaya çıkabilmektedir.” dedi.

Bununla birlikte hastalığın sadece yaşlılar için ölümcül olduğu algısının yanlışlığını vurgulayan Işık, ancak yoğun bakım ihtiyacı bulunan ve ölen hastaların önemli kısmının yaşlılar olduğunun altını çizmek gerektiğini dile getirdi.

Geriatrik olgularda yeni tip koronovirüsün daha farklı bulgularla seyrettiğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

“Vücut sıcaklığının 38 derecenin üstünde olması şeklinde tanımlanan ateş, ancak akut enfeksiyonun erken döneminde yaşlıların yarısından azında bu değerlere çıkabilmektedir. Hatta enfeksiyonun erken döneminde yaşlıların vücut ısısı gençlerden biraz daha düşük olabilmektedir. Yaşlılarda akciğer enfeksiyonlarında ateş yükselmesinden çok taşipne dediğimiz solunum sayısında artış daha fazla görülmektedir.

Yaşlılarda ateş değerlendirilirken tekrarlayan oral ya da kulak vücut ısısının 37,3 derece ve üzeri olması ya da bazal vücut ısısından 1,1 derece fazla artış olması şeklinde değerlendirilmesi daha gerçekçi olacaktır. Acil servise 38 derecenin üstünde ateşle başvuran her yaşlının sıklıkla ciddi enfeksiyonu olduğu kabul edilebilir. Bazal vücut ısısına kıyasla vücut ısısının düşük olma durumu da hayatı tehdit eden çok ciddi bir enfeksiyonun göstergesi olabilir.”

Işık, zatürrenin klasik bulguları ateş, öksürük ve yan ağrısının yaşlıların yarısından azında görüldüğünü, daha çok bilinç bulanıklığı ve karışıklığı, sık düşme, yürüme güçlüğü, hareket kabiliyeti ve iştahta azalma, yutma güçlüğü, idrar, gayta kaçırma ve genel düşkünlük hali gibi semptomlar görüldüğünü anlattı.

“BUNU DA ATLATACAĞIZ”

Virüs tespit edilen kişinin tedavi süreci boyunca umudunu kaybetmemesinin önemli olduğuna işaret eden Işık, “Dünya bugüne kadar birçok pandemi geçirdi, bunu da atlatacağız. Yaşlılarımız bu enfeksiyona karşı sosyal izolasyona ve önerilen hijyen kurullarına azami dikkat etmeli. Özellikle geriatrik hastalıkları olan kişilerin kronik hastalıklarını iyi yönetmesi lazım. Önerilen tedavileri tam olarak yerine getirmeli. Uykusuna ve beslenmesine dikkat ederken, sıvı tüketimi de bağışıklık sisteminin desteklenmesi için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Işık, pandeminin Türkiye’de daha fazla yayılmaması için 65 yaş üstü kişilerin evlerinden çıkmaması konusunda İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye bir hekim olarak destek verdiğini söyledi.

Geriatristler olarak başarılı yaşlanmanın sosyalleşmeyle olacağını her fırsatta vurguladıklarını anlatan Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu pandemi ortadan kalkana kadar fiziksel sosyalizasyonu bir kenara bırakmak şart. Şu an teknolojinin yardımıyla, evden çıkmadan sanal sosyalizasyon uygulamalarınından faydalanma zamanı. Kişilerle fiziksel temas olmadan görüntülü telekominikasyon uygulamalarıyla mutluluklar paylaşılabilir. Böylece sanal sosyalizasyonla yaşlılarımız hem teknolojiye hakim olma şansı hem de mental egzersiz yapma imkanı bulmuş olacak.”