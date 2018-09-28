Kıbrıs Türk Diyabet Derneği “Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Alanında Diyabet Hastalarına Özel Durumlar” konulu sohbet toplantısı düzenliyor.
Dernek’ten yapılan açıklamaya göre Opr.Dr.Erol Şeherlioğlu’nun konuk olacağı toplantı 2 Ekim Salı akşamı gerçekleştirilecek.
Lefkoşa’da yeni dernek ofisi eğitim salonunda (Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy-Lefkoşa) yer alacak toplantı saat 18:00’de başlayacak
“KULAK BURUN BOĞAZ UZMANLIK ALANINDA DİYABET HASTALARINA ÖZEL DURUMLAR” KONULU SOHBET TOPLANTISI DÜZENLİYOR
Kıbrıs Türk Diyabet Derneği “Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Alanında Diyabet Hastalarına Özel Durumlar” konulu sohbet toplantısı düzenliyor.
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