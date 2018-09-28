“KULAK BURUN BOĞAZ UZMANLIK ALANINDA DİYABET HASTALARINA ÖZEL DURUMLAR” KONULU SOHBET TOPLANTISI DÜZENLİYOR

“KULAK BURUN BOĞAZ UZMANLIK ALANINDA DİYABET HASTALARINA ÖZEL DURUMLAR” KONULU SOHBET TOPLANTISI DÜZENLİYOR

 Kıbrıs Türk Diyabet Derneği  “Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Alanında Diyabet Hastalarına Özel Durumlar” konulu sohbet toplantısı düzenliyor.
Dernek’ten yapılan açıklamaya göre  Opr.Dr.Erol Şeherlioğlu’nun konuk  olacağı toplantı 2 Ekim Salı akşamı gerçekleştirilecek.
Lefkoşa’da yeni dernek ofisi eğitim salonunda (Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy-Lefkoşa) yer alacak toplantı saat 18:00’de başlayacak

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