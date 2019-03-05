Kuru Meyve Zamanı

Günümüzde taze meyvelerin yanında alternatif olarak günlük diyete kuru meyveler de eklenmiştir. Kayısı, üzüm, erik, hurma, dut, yabanmersini, elma, ananas, kumkat, papaya, incir…Faydaları da kendileri gibi saymakla bitmiyor. Örneğin kuru kayısı en iyi bilinen sindirim sorunlarının savaşçısıdır. Bunun yanında kansızlığı da önleyen kayısı, içeriğindeki potasyum sayesinde kalp kaslarının gelişimi için önemli olup, yüksek lif içeriğine de sahiptir.

Neden Kuru Meyve Tüketmeliyiz

Uzmanlar günde 28 gram kuru meyve tüketmenin sağlık açısında büyük yararları olduğunu vurgulamaktadır. Kuru meyveler günlük diyette ara öğün olarak yenilebilecek muhteşem alternatiflerdir. Örneğin ara öğün saatinde ev dışında olacaksanız yanınıza alacağınız 4 adet kuru kayısı ile ara öğünü kolaylıkla ve başarıyla atlatabilirsiniz. Çünkü kurutulmuş meyveler daha yoğun bir tat ve daha çok lif demek olduğu için, özellikle diyet yapanlar için, iyi bir fırsattır. Fakat ara öğünler mutlaka ana öğünden en az 2 saat sonra yenilmelidir.

Kurutulmuş meyvelerin raf ömürleri de daha uzundur. Tek dikkat edilmesi gereken nokta hepsinin birer kalori bombası olduğudur. O nedenle diyette tüketilen miktara mutlaka dikkat edilmelidir.

Ülkemizin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu da hatırlatmak isterim. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebilir, eğlenceli formu ile meyveyi daha çok sevmelerini sağlayabiliriz. Bunun yanında tatlı yaparken şeker yerine kullanılabilecek muhteşem kaynaklardır.

Kuru meyvelerin yararları nelerdir

*Tedaviye yardımcı özellik gösterirler.

*Metabolizmayı hızlandırır.

* İnsülini dengeler.

*İçeriğindeki potasyum, çinko ve magnezyum nedeniyle mineral eksikliğini giderir.

*Bağırsak faaliyetlerini düzenler.

Sağlıkla kalın…