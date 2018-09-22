NİŞASTA BAZLI ŞEKER VE YAPAY TATLANDIRICI UYARISI

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde velilere ve öğrencilere, gıda tüketimlerinde nişasta bazlı şekerler (NBŞ) ve yapay tatlandırıcılar konusunda uyarılarda bulundu.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, okul kantinlerinde satılan enerji, kolalı, gazlı içeceklerin ve soğuk çay, meyve suyu gibi konsantreli ürünlerin NBŞ ve yapay tatlandırıcı içerdiğini belirterek, satışlarının yasaklanmasını istedi.

Çocukların sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu dile getiren Gök, şunları kaydetti:

"Obeziteye bağlı hastalıklar bazen ölümcül seyredebilmektedir. O yüzden okul çağından itibaren beslenme programı yeniden gözden geçirilerek, okullarda kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerde halen daha satılan enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler (soğuk çay, icetea), kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, meyveli içecek, sporcu içecekleri gibi yüksek yoğunluklu tatlandırıcı içeren yiyecek ve özellikle içecekler yasaklanmalıdır."

Yaşam kalitesini düşüren ve tüm dünyada hızla artan hastalıklardan biri olan obeziteye de dikkati çeken Gök, Sağlık Bakanlığınca ilgili tüm kuruluşların katılımı ile hazırlanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı"nın etkin bir şekilde uygulanması için tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması gerektiğini vurguladı.