Nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA
FİRUZ ERGİL ECZANESİ
Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi
03922231902
05428833333
FERİN ECZANESİ
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent
0392 223 42 82
0548 840 59 54
TUNA ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir
03922277874
05488633883
GİRNE
TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1
03928151790
05338333133
GÜVEN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı
03928152409
05338592576
MAĞUSA
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI
03923662026
05338851694
ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı
03923652424
05338577530
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
05338239004
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240
05488601973