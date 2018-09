"VİTAMİN EKSİKLİĞİ, ÇOCUĞUN BAŞARISINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, vitamin eksikliklerinin çocuğun okul başarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Hiçbir zaman vitaminleri eksik olan bir çocuktan yüzde 100 bir performans, başarı bekleyemeyiz." dedi.



Farmakoloji ve fitoterapi alanında bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Dr. Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun okul başarısını etkileyecek birçok faktör olduğunu, hastalıkların da çocukların okul başarısını etkilediğini dile getirdi.



Çok basit bir vitamin eksikliğinin dahi çocuğun okul başarını ciddi şekilde etkileyebildiğini vurgulayan Usta, demir eksikliğinin de önemli faktörlerden biri olduğunu anlattı.



"D, B12, B1, B6 vitamini, folik asit eksiklikleri direkt olarak çocuğun okul başarısını etkileyecek bir hastalık durumu yaratabilir. Demir eksikliği kansızlık yapar. Bu durumda olan bir çocuk, hiçbir şekilde kendini konsantre edemez, okuduğunu rahat anlayamaz." diyen Usta, çocuğun hafızasını çok geliştiremeyeceğini, sınıfta uzun süre ders dinleyemeyeceğini söyledi.



Kan yapımında demirin önemli olduğuna işaret eden Usta, folik asit ve B12 eksikliklerinin de kansızlık yaptığını, bunun da çocuğun okul başarısını olumsuz etkilediğini bildirdi.



B6, B1 vitaminlerinin beyinde öğrenmeyle ilgili süreçlerde rol oynayabildiğini belirten Usta, çocuğun gelişimi ve eğitimdeki başarısı için vitaminlerin doğru şekilde alınması gerektiğini ifade etti.



"EKSİK VİTAMİNLERİ DOĞAL YOLLARDAN ALMALIYIZ"



Yumurtanın sarısında bulunan kolin maddesinin de bellek ve öğrenme olaylarında rol oynadığını hatırlatan Usta, şöyle konuştu:



"Çocuklar yeterince doğru yumurta yemediklerinde yeteri kadar kolin içeren maddeleri alamayacak, bu da öğrenmeyi etkileyecektir. Özellikle vitaminler bizim çocuklarımızın başarısını etkileyebilen önemli faktörler. Veli olarak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eksik vitaminleri doğal yollardan besin yoluyla almamız çok daha mantıklı. O yüzden de vitamin değeri yüksek besinleri seçmek çok önemli ama ciddi bir yetersizlik varsa bunu besin yoluyla düzeltemeyeceğimiz için mutlaka dışarıdan ilaç olarak bu vitaminleri takviye etmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman vitaminleri eksik olan bir çocuktan yüzde 100 bir performans, başarı bekleyemeyiz. Vitamin eksikliği, çocuğun başarısını olumsuz etkiliyor."



Çocukların başarısızlığının altında kansızlık hastalığının yatabileceğini belirten Usta, okul başarısını her zaman çocukların ve öğretmenlerin üzerine yıkmamak gerektiğini söyledi.

Her vitamin eksikliğinin bir belirtisi olduğunu vurgulayan Usta, çocuğun ten renginden, gözlerinin içinin kırmızılığından, dikkatini bir şeye verememesinden, her şeye konsantre olamamasından şüphelenmek gerektiğini aktardı.



Coşkun Usta, her eksik vitamin için ayrı tedavi gerektiğine dikkati çekerek, "Beslenmemizde, köydeki yaşantıya dönmek gerekiyor. Doğal, paketli olmayan, katkı maddeleri içermeyen ürünleri kullanmamız gerekiyor. Eve ne alırsanız çocuk da onu tüketiyor. Yumurta, süt, balık, sebze, meyve, doğru meyve suları tüketmek önemli." ifadesini kullandı.