Yaza hazır mısın?

Yaz mevsimi yaklaşıyor ve artık kış boyunca vücudumuzda depoladığımız vağları yakma zamanı. Öncelikle yağ yakmak asıl amaç ise aç kalmayı unutalım; çünkü doğru bilinen yanlışlar arasında tek taraflı beslenme ile kilo verilebileceğinin düşünülmesidir. Halbuki gerçek çok farklıdır.

Vücudumuzda yağ denilince, besinlerle aldığımız fazla enerjinin (kalorinin) trigliserit olarak depolanması bilinmektedir. Eğer bu yağları parçalamak istiyorsak günlük ihtiyaç duyulan kalorinin daha azının alınması gerekmektedir; çünkü alınan proteinin bile fazlası vücutta yağa dönüşmektedir. Bunun yanında örneğin arkadaşınız ile aynı diyeti uyguladığınız halde biriniz daha az yağ yakıyorsa bu duruma şaşırmamak gerekir; çünkü metabolizma hızı da kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir.

Diyet ile mutlaka uygulamanız gereken bir diğer madde ise kardiyo egzersizleri yapmaktadır. Egzersiz öncesi (yarım saat) de yağ yakımını hızlandırıcı gıdalar, özellikle kafein, tüketmek önemlidir. C vitamini içeren besinler tüketmek de yine metabolizmayı hızlandıran seçenekler arasındadır. Vücudumuzdaki yağların oksitlenmesini hızlandıran gıdalar ise kırmızı biber, soya, yeşil çay örnek olarak verilebilmektedir.

Maalesef çoğu kişinin diyet programındayken yaşadığı sorun tatlı krizleridir. Bunu da mevsim meyveleri ve özellikle günümüzde gözde olan chia tohumu ile yapılan pudingler ile bu krizler kolaylıkla önlenebilir.

Beslenme ve kardiyonun dışında olmazsa olmaz günlük ihtiyaç duyulan su miktarı da mutlaka karşılanmalıdır; çünkü su vücudumuzda gerçekleşen her kimyasal reaksiyonun temelini oluşturmaktadır. Eğer yeterince su içilmezse bu reaksiyon tam gerçekleşemez ve yağ yakımı da olmaz. Bu nedenle her gün kilo başına ortalama 30 ml* olacak şekilde su içmeyi ihmal etmeyelim.

Şimdiden herkese mutlu bir yaz dilerim…

*5Örneğin; 50 kg olan bir kişi (50x30=1500 ml) günlük 1,5 Litre su tüketmelidir.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 13:08