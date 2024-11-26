Gemikonağı’nda sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs eden şahıs tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün, H.A’nın (E-21) dolandırmak kastıyla whatsapp uygulaması üzerinden bir şahsa mesaj göndererek, ölen kardeşinin yanında çalıştığı ve 7 bin TL alacağı olduğu yönünde yalan beyanda bulunduktan sonra, konu şahıstan sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor