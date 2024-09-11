Karşıyaka’da dün kullanımındaki su tankeri araca su doldurmak için sıra beklediği sırada, araç içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Salim Güler (E-54) ile Korkuteli’nde evinde ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı sırada vefat eden Mehmet Karakuş’un (E- 84) ölüm sebepleri belirlendi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Salim Güler’in otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi”, Mehmet Karakuş’un ise doktorundan yapılan soruşturmada, “Koah ve Solunum Yetmezliği” sonucu öldüğünün belirlendiği bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.