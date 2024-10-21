Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Adıyaman'da...

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görüşülecek İsias davasının dördüncü duruşması için başta Şampiyon Meleklerin aileleri, bazı bakanlar, siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet bugün sabah Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gitti.

Şampiyon meleklerin aileleri Adıyaman’a hareket etmeden önce Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına duygularını dile getirdiler. Aileler, yaptıkları açıklamada “Adaleti Sağlamak çocuklarımıza verdiğimiz bir söz o yüzden olası kast kararı çıkması için mücadelemizisonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz” dediler.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, halkın desteğinin kendileri için büyük bir önem arz ettiğini dile getirerek halkın her zaman yanlarında olmaları çağrısını da yaptı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da Adıyamanda gerçekleşecek duruşma öncesi Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına görüşlerini aktararak duruşmanın gidişatı hakkında bilgiler verdi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman Merkez Vatan İlkokulu’nu ziyaret etti. Fehmi Turgay’ın önderliğinde Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü’nün İstanbul’da düzenlediği bağış gecesinden elde edilen gelirle, hazırlanan Şampiyon Melekler Teknoloji Sınıfı’nın açılışını yaptı.