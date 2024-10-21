Şampiyon Meleklere adalet arayışında ailelerin Adıyaman’a yolculuğu başladı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görüşülecek İsias Otel davasının dördüncü duruşması için başta Şampiyon Meleklerin aileleri, bazı bakanlar, siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet bugün sabah Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gitmek üzere Ercan Uluslararası Hava Limanı’ndan ayrıldı.

Başbakan Ünal Üstel ile ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ise akşam saatlerinde Adıyaman’da olacak.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman’a varışta Adıyaman Merkez Vatan İlkokulu’nu ziyaret ederek kitap bağışında bulunacak.

Fehmi Turgay önderliğinde Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü’nün İstanbul’da düzenlediği bağış gecesinde elde edilen gelirle Adıyaman Merkez Vatan İlkokulu’na yapılan teknoloji sınıfına Şampiyon Melekler adı verildi.