Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), 18 Şubat Salı günü Şampiyon Melekleri Anma ve Anıt Projesi Yarışması için hazırlanan kitabın tanıtım etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

KTMMOB’den yapılan açıklamada, anma ve kitap tanıtım etkinliği Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Konferans Salonunda yer alacak etkinliğin 18 Şubat’ta saat 17.30’da başlayacağı kaydedildi.

“Şampiyon Melekler Anıtı Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri” proje yarışmasının, KTMMOB, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlendiği, etkinlikte yarışmayla ilgili kitabın tanıtım ve sunumu da yapılacağı belirtildi.