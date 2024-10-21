Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Maçta Fenerbahçe Tadic ile 24. dakikada öne geçti. İkinci yarının başında 49. dakikada Holse eşitliği getirdi.

62. dakikada Saint-Maximin şık golüyle Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi. 88. dakikada Soner bir kez daha maça eşitliği getirdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 17 puana yükseldi ve 4. sırada yer aldı. 19 puana çıkan Samsunspor ise 3. sırada yer alarak Fenerbahçe'nin üstünde yerini korudu.