Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinde, saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede paniğe yol açtı.

Polis İtfaiye, Sivil Savunma, KTBK, GKK, Gönyeli ve Lefkoşa Belediyelerine ait su tankerleri ve personel desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda Sırdaş (Teliş) iş yerinin atölye ve ofisleri büyük zarar gördü. Yangın ayrıca, Sadun Erhun Gümrükleme isimli iş yerinin antreposu ve çatısına da sıçrayarak hasara yol açtı.

Sırdaş Mobilya'dan yangın ile ilgili yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Malesef merkez fabrikamızda 04/09/24 tarihinde yaklasık saat 02:00 surlarında yangın çıkmıştır. Herhangi bir can kaybı yoktur. Yangın Sebebi bilenmemektedir.

Yangın kontrol altına alınmış fakat fabrika kullanılmayacak durumdadır. Ofis binamız yandığından dolayı bir süre hizmet veremeceğiz. Müşterilerimize veya siparişi olan müşterilerimize ulaşabileceğimiz şuan irtibat veya benzeri bilgilere hakim değiliz. Kısa sürede toparlayıp konu ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Başla ve canla yangına müdahale eden itfaye birimimize ve sivil savunma teşkilatımıza teşekkürü borç biliriz.

(Zarar gören fabrikamız demir atölyesi ve baza üretimidir diğer tüm üretim fabrikalarımız ayrı yerde olup faaliyetler 1 veya 2 gün içinde devam edecektir)"