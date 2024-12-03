Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasında, sanık avukatlarının dinlenmesi öncesi duruşmaya 15 dakika ara verildi.

-Bozkurt

Duruşmada konuşan sanık Mehmet Fatih Bozkurt, “Yönetimine 2001’de dahil olduğum İsias Otel konusunda kusurlu bulunmuşum. Ama benim teknik konulara hakim olmam mümkün değil. Benim bunlarla alakam yok” diyerek, tahliyesini talep etti.

-Yıldız

Mimar Erdem Yıldız ise, binayla ilgili kendi projesinde 66 oda olduğunun görüldüğünü belirterek, daha sonra oda sayısının arttırıldığını söyledi.

Yıldız, “Ruhsatta, ‘ilave kata dayanıklıdır’ diye imzam varmış. Bunun bana ait olmadığını söyledim, kendimi anlatamadım. Ben projeyi yaptığımda binanın 8 katı tamamen bitmişti” diye konuştu.

Bilinçli olarak bir suç uydurulmaya çalışıldığını savunan Yıldız, “Bu kadar pervasızca yazılan bir rapor vardır. Buna sahte mi denir, ne denir bilmiyorum. Ortada birçok delil var. Bu kadar delil varken hangi kanaatten bahsediyor bilim insanları?” sorusunu sordu.

-Bağcı

İnşaat Mühendisi Halil Bağcı ise, statik hesabı kendisinin yapmadığını ifade ederek, kolon karşılaştırmalarını yaptığını, üç sayfa dışında bu yapıyla uzaktan yakından ilgisi olmadığını savundu.

Fenni mesul olabilmesi için yapıma katılması gerektiğini kaydeden Bağcı, bir sefer bile binanın yapımında bulunmadığını söyledi.

-Göncüoğlu

İnşaat Mühendisi Mehmet Göncüoğlu ise, belediyenin binanın yapımına müdahale etmediğini kaydederek, otel statik projesini yapmadığını, konut projesi yaptığını söyledi.

Konut projesiyle otelin projesinin ayrı tutulması gerektiğini ifade eden Göncüoğlu, adının, otel projesiyle anılmasının doğru olmadığını belirtti.

Göncüoğlu, “Otelin yük kapasitesi artmış, beton kalitesi yüzde elli az. Benim bir suçum, kusurum yok ama her iki projede de benim adım geçiyor. Davamın düşürülmesini talep ediyorum” dedi.

Sanık avukatlarının dinlenmesi öncesi duruşmaya 15 dakika ara verildi.