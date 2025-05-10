Ünlü besteci W. A. Mozart’ın bestelediği, Osmanlı İmparatorluğu’nun parlak dönemlerinden bir hikaye sunan ve 1782'de ilk sahnelendiği günden itibaren aralıksız olarak dünyanın en seçkin opera evlerinde sahnelenmeye devam eden “Saraydan Kız kaçırma” (Die Entführung aus dem Serail) operası Lefkoşa’da yeniden sanatseverlerle buluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) işbirliği ile ortak bir prodüksiyon olarak sahnelenecek eser, 16 Mayıs Cuma saat 20.00’da Lefkoşa YDÜ AKKM’de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Orkestra şefliğini Murat Menket’in, sahne yönetmenliğini Cenk Bıyık’ın, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz’ın üstlendiği eserde, Konstanze rolünü Semin Dikmen Töre, Belmonte rolünü Erdem Erdoğan, Blondchen rolünü Zerrin Karslı, Pedrillo rolünü Barış Yanç, Osmin rolünü Engin Suna, Selim Paşa rolünü Tuğrul Enver Töre ve Klaas rolünü Emre Can Cambaz seslendirecek.

Didem Tepe’nin baş kemancı, Ufuk Gökhan Küçük’ün reji yardımcısı, Esra Poyrazoğlu Alpan’ın Korrepetitör, Ozan Türkoğlu’nun üst yazı uygulamacı ve Bülent Kıvrak’ın da dekor uygulamacı olarak görev aldığı eser, konuşma metinleri Türkçe, müzikli bölümleri ise eserin orijinal dili olan Almanca dilinde olmak üzere ve iki perde halinde sahnelenecek.

TCDOBGM’nin Anadolu Opera ve Bale Festivalinde başlattığı “Opera ve Bale Her Yerde” temasından yola çıkılarak hazırlanan eser, Türkçe ve İngilizce üst yazı ile sergilenecek. Gönyeli-Alayköy Belediyesinin katkı ve KKTC Telsim ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim desteği sağladığı temsiller, Mozart’ın Türk kültürü ve yaşayışından etkilenerek bestelenmiş olup, KKTCDOB, TCDOBGM, KKTCCSO ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğiyle sahnelenecek.