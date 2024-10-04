Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rana Sarro, “Hayvanları koruyamıyoruz, 4 Ekim’i kutlamayacağız” dedi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Sarro, belediyelerin sahipli köpeklerin kayıt ve denetimiyle, sahipsiz hayvanların kontrolü, bakım ve yaşatılmasıyla ilgili faaliyetler konusunda sınıfta kaldığını söyledi.

Belediyelerin ülke genelinde kısırlaştırma programları başlatması, zindan tarzı barınaklar yerine gönüllü dernekler iş birliği yaparak hayvanlar için doğal yaşam alanları oluşturulmasının elzem olduğunu vurgulayan Sarro, yerel yönetimlerin ortaya irade koyamadıkları durumda devleti yönetenlere de büyük görevler düştüğünü kaydetti.